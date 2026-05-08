Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Beim Erblicken der Streife geflüchtet/Polizeihubschrauber und Diensthund entdecken Verdächtige - Diebstahl geplant?

Raunheim (ots)

Als sie am späten Donnerstagabend (07.05.), kurz vor Mitternacht, eine Polizeistreife erblickten, flüchteten zwei 32 und 40 Jahre alte Männer unmittelbar aus einem unter der Schrägseilbrücke "Geschwister-Scholl-Straße", im Bereich einer Baustelle abgestellten Auto. Schnell stellte sich heraus, dass an ihrem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren. Im Auto lagen unter anderem ein Bolzenschneider und abgetrennte Kabel.

Mit Unterstützung eines Hundes der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen und einem Polizeihubschrauber fahndeten die Ordnungshüter anschließend nach dem flüchtigen Duo. Der Diensthund spürte einen der Männer in einem Gebüsch auf und von der Besatzung des Hubschraubers wurde kurz darauf in der Nähe auch sein Begleiter entdeckt. Beide wurden vorläufig festgenommen. Bei dem 32-jährigen mutmaßlichen Fahrer des Wagens zeigten sich Anzeichen auf Drogeneinfluss. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen, ob die Festgenommenen möglicherweise einen Diebstahl auf der Baustelle beabsichtigten oder für andere ungeklärte Diebstahlsdelikte in Betracht kommen könnten, dauern an.

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