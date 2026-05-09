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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Dienstag (06.05.) ereignete sich in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in 68519 Viernheim in der Straße Hinter den Zäunen 4. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um einen Parkplatz eines größeren Steuerberaterbüros. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen auffälligen blauen PKW-Kombi Mercedes Benz vom Typ C300 de 4matic. Beschädigt wurde der PKW-Kombi im linken Bereich der vorderen Stoßstange. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/8440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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