Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Sachbeschädigung an Fahrbahnleitschwellen

Darmstadt (ots)

Am Samstagmorgen dem 09.06.2026 ergingen gegen 08:00 Uhr mehrere Mitteilungen, dass im Bereich des Heinrichwingertsweg in Darmstadt, mehrere Kunststoffteile sowie Müll auf der Fahrbahn liegen würden. Eine spätere Überprüfung durch eine Polizeistreife ergab, dass Unbekannte dortige Fahrbahnleitschwellen, entlang der Fahrbahnbegrenzung zwischen dem Fußweg und der Fahrbahn mutwillig beschädigten und mehrere Plastiktüten mit Hundekot aus angrenzenden Mülleimern auf der Fahrbahn verteilten.

Zeugen, welche Feststellungen in der Nacht von Freitag (08.06.2026) auf Samstag (09.06.2026) in diesem Bereich machen konnten, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969 41210 in Verbindungen zu setzen.

Berichterstatter: Hahn, POK, 2. Polizeirevier Darmstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell