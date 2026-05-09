Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Unfallflucht in Mühltal, Nieder-Ramstadt gesucht

Nieder-Ramstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag (07.05.) zwischen 23:00 Uhr und Freitag (08.05.) 10:20 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Bahnhofstraße/Traisaer Weg ein Fahrzeug, welches am Fahrbahnrand abgestellt war. Das Fahrzeug wurde dabei auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der beteiligten Person bzw. dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer +496154/6330-0 in Verbindungen zu setzen.

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