Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer 53-jährigen Frau

Vermisste ist zurückgekehrt

Darmstadt (ots)

Seit Freitagnachmittag (08.05.) wurde aus Darmstadt, Bereich Mathildenhöhe, eine 53-jährige Frau vermisst. Sie wohnt in Wiesbaden Biebrich und war in Darmstadt anlässlich einer Feier zu Besuch. Sie kann sich nicht orientieren und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. In der gestrigen Nacht fanden Suchmaßnahmen mit Mantrailer-Hunden und Unterstützung des Polizeihubschraubers statt. Heute wurde die Suche mit Unterstützung von Flächensuchhunden im Bereich des Park Rosenhöhe fortgesetzt. Um kurz nach 12:00 Uhr fand sich die Vermisste eigenständig an der Anschrift ihrer Mutter in Wiesbaden ein. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

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