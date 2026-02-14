FW-OB: Brennender Pkw im Knappenviertel

Feuerwehr Oberhausen

Die Feuerwehr Oberhausen wurde am Samstag (14.02.2026) gegen 15:00 Uhr zu einem brennenden Pkw im Stadtteil Marienkirche alarmiert. Da sich das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude befinden sollte, rückte der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 aus.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen stand ein Pkw im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Aufgrund des massiven Flammenscheins und der starken Rauchentwicklung wurde umgehend ein Trupp zur Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel dazu räumten Einsatzkräfte vorsorglich das betroffene Wohngebäude, da ein Übergreifen der Flammen auf die Fassade zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Eine anschließende Kontrolle der Gebäudefassade bestätigte, dass das Feuer nicht auf das Wohnhaus übergegriffen hatte. Zudem wurde das Wohngebäude durch die Einsatzkräfte kontrolliert, bevor die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Nach rund einer Stunde waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet. Personen kamen nicht zu Schaden. Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte im Einsatz. Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

