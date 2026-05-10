Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Geparkter Mercedes beschädigt. Verursacher flüchtet von der Unfallstelle.

Viernheim (ots)

Die Polizei in Lampertheim ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr wurde in der Illertstraße in Höhe der Hausnummer 24 ein geparkter PKW Mercedes beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen bei der Unfallaufnahme befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Illertstraße, vermutlich in Richtung Wormser Straße. In Höhe der Hausnummer 24 kam es zu einem Zusammenstoß mit dem dort geparkten Mercedes. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Lampertheim sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu sezten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell