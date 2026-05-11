Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Motorradkontrolle der Polizei/Dreimal Weiterfahrt untersagt

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Otzberg (ots)

Am Sonntag (10.05.) fand an der Landesstraße 3318, im Bereich Hering, eine Motorradkontrolle statt. Insbesondere im Frühling und in den Sommermonaten kommt es auf den stark frequentierten Strecken in Südhessen immer wieder zu Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm und zu schnellem Fahren von Motorradfahrern.

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten, unterstützt von Einsatzkräften der Polizeidirektion Odenwald, in der Zeit von 12.30 bis 15.30 Uhr am Parkplatz "Waldspielplatz" insgesamt 31 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Bei einem der Biker stellten die Kontrolleure technische Veränderungen der Abgasanlage fest, worauf die Weiterfahrt von der Polizei an Ort und Stelle untersagt wurde. Ebenso erging es zwei weiteren Fahrern, die wegen abgefahrener Reifen ihre Maschinen stehen lassen mussten. Insgesamt wurden acht Motorräder von den Ordnungshütern wegen technischer Mängel beanstandet. Die Besitzer müssen nun zeitnah die Behebung der Fahrzeugmängel bei der Polizei nachweisen. In sieben Fällen leiteten die Beamten zudem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen ein. Die betroffenen Fahrerinnen und Fahrer erwarten nun Buß- und Verwarnungselder.

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