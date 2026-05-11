Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schmuck und Uhren erbeutet

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Donnerstag (7.5.), 7 Uhr, und Freitag (8.5.), 7.45 Uhr, ein Einfamilienhaus im Eulerweg ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen bislang noch auf unbekannte Art und Weise Zugang in das Haus. Im Innern durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem Schmuck sowie zwei Armbanduhren. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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