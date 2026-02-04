Polizei Gütersloh

POL-GT: Gebäudebrand auf landwirtschaftlichem Hof

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Mittwochmorgen (04.02., 02.10 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Scheunenbrand im Ortsteil St. Vit, an der Straße Geweckenhorst, informiert.

Bei der betreffenden Scheune handelt es sich um ein freistehendes Objekt, in dem sich ein Hackschnitzelbunker befindet. Die Feuerwehrkräfte konnte durch die zeitnahen Löscharbeiten ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Schweinestall mit mehreren hundert Tieren verhindern. Weder Personen noch Tiere wurden durch den Brand verletzt.

Brandexperten der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt. Schätzungen zur Schadenshöhe liegen derzeitig noch nicht vor.

