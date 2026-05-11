Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Mit 1,74 und 2,42 Promille am Steuer/Festnahme und Blutentnahme

Riedstadt (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am späten Sonntagnachmittag (10.05.) ein Fahrzeug, dessen Fahrerin auf der Bundesstraße 44 in Schlangenlinien unterwegs war und dabei auch in den Grünstreifen geriet. An einer Tankstelle übernahm dann ihr Beifahrer das Steuer und fuhr weiter. Die Polizei stoppte kurz darauf den nun 36-Jährigen Fahrer und die 38 Jahre alte Frau, die mittlerweile auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,74 Promille, seine Begleiterin wies 2,42 auf. Beide wurden vorläufig festgenommen und zwecks Blutentnahmen mit auf die Wache genommen. Sie werden sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Weil sich im Fahrzeug auch zwei minderjährige Kinder befanden, wurde von der Polizei das Jugendamt zwecks weiterer Maßnahmen hinzugezogen.

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