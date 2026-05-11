Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Wohnung/Kripo sucht Zeugen

Nauheim (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Freitagabend (08.05.), in der Zeit zwischen 18.15 und 23.00 Uhr, eine Wohnung in der Schillerstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter eine Glastür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen. Offenbar wurden sie nicht fündig und flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 06142/696-0 mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) in Verbindung zu setzen.

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