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Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Bad Meinberg. Pedelec-Fahrer bei Kreisverkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (24.04.2026) kam es im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Detmolder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer aus Horn-Bad Meinberg schwer verletzt wurde. Gegen 10:35 Uhr befuhr eine 84-jährige Frau mit ihrem VW Golf den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Detmolder Straße verlassen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den 65-jährigen Radfahrer, der auf dem begleitenden Radweg die Ausfahrt querte, und kollidierte mit ihm. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Detmolder Straße voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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