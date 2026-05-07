Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Alkoholisierter Kradfahrer gefährdet Straßenverkehr - Geschädigte gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitag, den 01. Mai 2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Overledinger Straße in Papenburg zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein 44-jähriger Mann befuhr mit einem Kleinkraftrad die Overledinger Straße in Richtung Friesenstraße. Im weiteren Verlauf der Fahrt fiel der Mann durch das Fahren in Schlangenlinien auf. Zwischen den Einmündungen Flachsmeerstraße und Kapt.-Hermanns-Straße stürzte der 44-Jährige und verletzte sich leicht. Einen Atemalkoholtest verweigerte er, gab jedoch an, alkoholisiert zu sein.

Aufgrund seines Fahrverhaltens könnten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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