Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Betrunken am Steuer/57-Jährige festgenommen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin wurde am Sonntagabend (10.05.) auf der A 5 im Bereich der Anschlussstelle Langen/Mörfelden aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hielt die 57 Jahre alte Frau gegen 20.15 Uhr aufgrund ihrer riskanten Fahrweise an. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Zur Blutentnahme musste sie mit auf die Wache. Die 57-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

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