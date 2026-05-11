Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots)

Im Rahmen der Innenstadtoffensive "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitag (8.5.), unterstützt von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, im Bereich des Herrngartens und der umliegenden Straßen umfangreiche Personenkontrollen durch.

Zwischen 14:00 und 21:00 Uhr überprüften sie dabei 16 Personen und leiteten diverse Ermittlungsverfahren ein.

Während der Kontrollen und anschließenden Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte bei einem 52-jährigen Mann mehrere originalverpackte T-Shirts sowie Vorhängeschlösser sicher, für die er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Zudem führte der Mann ein Springmesser, ein verbotenes Pfefferspray und mehrere Plomben Betäubungsmittel mit. Der 52-Jährige musste die Ordnungshüter im Anschluss mit zur Wache begleiten, wo Anzeige erstattet wurde. Er muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

Zudem fiel den Beamtinnen und Beamten in der Bismarckstraße ein 29-jähriger Mann auf. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er keinen gültigen Aufenthaltstitel besitzt. Der Tatverdächtige wurde zur Wache gebracht, wo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

In einem weiteren Fall leiteten die Einsatzkräfte ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, nachdem sie bei einem 48-Jährigen Crack sichergestellt hatten.

Außerdem fiel den Beamten im Rahmen der Kontrollen ein Fahrrad auf, welches vorübergehend sichergestellt wurde. Durch weitere Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob das Rad möglicherweise aus einer Straftat stammen könnte.

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