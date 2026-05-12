POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet
Heppenheim (ots)
Am Dienstag (12.05.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 8.40 und 9.05 Uhr die Scheibe eines VW ein, der im Bensheimer Weg abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Handtasche, unter anderem samt Geld und persönlichen Dokumenten.
Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen
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