Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Geländewagen rundherum zerkratzt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr, kam es in Papenburg im Deverweg, zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Fahrzeug. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte auf unbekannte Art und Weise einen grünen Geländewagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell