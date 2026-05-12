Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Verdacht auf illegales Glücksspiel - Acht Spielautomaten sichergestellt

Wald-Michelbach (ots)

Am Freitagabend (08.05.) führten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach und der Polizeidirektion Bergstraße Gaststättenkontrollen durch. An den Kontrollmaßnahmen war auch die Steuerfahndung des Finanzamts Darmstadt maßgeblich beteiligt.

Bei der Überprüfung zweier Lokalitäten stellten die Kontrolleure in einem Gastraum bzw. einem Hinterzimmer insgesamt acht illegale Spielautomaten sicher. Bei flankierenden Kassenprüfungen durch die Steuerfahnder ergaben sich zudem erhebliche Mängel, weil die Kassen nicht ordnungsgemäß geführt wurden. Gegen die jeweiligen Betreiber wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet. Die Verantwortlichen erwarten nun Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro.

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