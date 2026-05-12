Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Beratung direkt und persönlich - Jessica Kugel und Matthias Funk stellen sich als Schutzleute vor Ort vor

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Weiterstadt (ots)

Die sogenannten "Schutzleute vor Ort" stehen in Kommunen und Stadtteilen als bürgernahe Ansprechpartner der Polizei, insbesondere für Fragen der Prävention und Beratung, zur Verfügung. Für die Stadt Weiterstadt übernehmen diese Aufgabe Polizeioberkommissarin Jessica Kugel und Polizeioberkommissar Matthias Funk, deren Büro sich in der Darmstädter Straße 32a befindet.

Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Präsenz in den Stadtteilen sowie die Betreuung verschiedener Einrichtungen, darunter Kindergärten, Schulen, Vereine, Geschäfte, Seniorenwohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte. Darüber hinaus sind sie in der polizeilichen Präventionsarbeit tätig, etwa in den Bereichen sicheres Wohnen, Jugendschutz, Seniorenberatung und Opferschutz.

Die Schutzleute vor Ort arbeiten mit der Stadtverwaltung, weiteren Behörden und lokalen Akteuren zusammen. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem Veranstaltungen, verkehrsbezogene Themen sowie die Mitarbeit in Arbeitskreisen und Präventionsräten. Ziel ist es, Probleme frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen abzustimmen.

Das Büro in Weiterstadt ist eine polizeiliche Anlaufstelle mit festen Öffnungszeiten. Die Sprechzeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr. Da die Schutzleute häufig im Außendienst tätig sind, wird eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen.

Die Schutzfrau erreichen sie zu den genannten Sprechzeiten unter der Rufnummer 06150/1389-13, den Schutzmann unter der Rufnummer 06150/1389-12. Alternativ steht Ihnen das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41310 zur Verfügung. In Notfällen wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.

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