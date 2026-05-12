Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Reizgas in Schule freigesetzt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Das Freisetzen von Reizgas in einer Umkleidekabine einer Schule "An den Nussbäumen" hat am Dienstag (12.05.), gegen 9.50 Uhr, den Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Eine Schülerin steht in Verdacht, das Reizgas unbeabsichtigt freigesetzt zu haben. Mehrere Schülerinnen und Schüler klagten anschließend über leichte Atemwegsreizungen. Sie wurden vor Ort medizinisch betreut. Eine Schülerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

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