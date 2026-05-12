Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Brand von Gartenhütte ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Erbach (ots)

Ein Brand "Im Herrenrott" rief am Dienstagmittag (12.05.) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Gegen 12.40 Uhr informierte ein Zeuge die Einsatzkräfte über das Feuer. Vor Ort stellte die Feuerwehr eine in Brand geratene Gartenhütte fest und leitete die Löscharbeiten ein. Ursächlich für den Brandausbruch könnte nach ersten Ermittlungen der unachtsame Umgang mit Feuer gewesen sein. Bei dem 67 Jahre alten Geschädigten bestand der Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 3000 Euro.

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