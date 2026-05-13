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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien rufen Polizei auf den Plan

Rüsselsheim (ots)

Nach Farbschmierereien in der Zeit zwischen Montag (11.05.) und Dienstag (12.05.) hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Hakenkreuze wurden mittels schwarzer Sprühfarbe an einem Stromverteilerhäuschen in der Adam-Opel-Straße sowie an der Wand der Unterführung "Im Hasengrund/Adam-Opel-Straße" angebracht. Weil die Schriftzüge einen politischen Inhalt haben, übernahm der polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kripo in Darmstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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