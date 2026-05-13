PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Falscher Paketzusteller/Krimineller bestiehlt Seniorin

Büttelborn (ots)

Unter dem Vorwand ein Paket zuliefern zu müssen, verwickelte ein Krimineller am Dienstagmittag (12.05.), gegen 12.45 Uhr, eine Seniorin in der Theodor-Heuss-Straße am Fenster in ein Gespräch. Als die Frau aufgrund des sich entwickelnden Streitgesprächs die Polizei rufen wollte, nutzte dies der Unbekannte anschließend, um über das Fenster in die Räumlichkeiten einzusteigen und Schmuck und Geld zu entwenden. Er flüchtete zu Fuß vom Tatort. Der Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine blaue Kappe und führte eine blaue Tasche mit sich.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 10:02

    POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich vor Frau / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Ein etwa 35 bis 45 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmorgen (12.5.) gegen 10.30 Uhr in der Lindenhofstraße vor einer 23 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann wird als 1,75 bis 1,85 Meter groß, dick, mit dunklen Haaren sowie dunklerer Haut beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunkelgrünen Hoodie und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren