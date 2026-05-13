Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Falscher Paketzusteller/Krimineller bestiehlt Seniorin

Büttelborn (ots)

Unter dem Vorwand ein Paket zuliefern zu müssen, verwickelte ein Krimineller am Dienstagmittag (12.05.), gegen 12.45 Uhr, eine Seniorin in der Theodor-Heuss-Straße am Fenster in ein Gespräch. Als die Frau aufgrund des sich entwickelnden Streitgesprächs die Polizei rufen wollte, nutzte dies der Unbekannte anschließend, um über das Fenster in die Räumlichkeiten einzusteigen und Schmuck und Geld zu entwenden. Er flüchtete zu Fuß vom Tatort. Der Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine blaue Kappe und führte eine blaue Tasche mit sich.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell