Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich vor Frau

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein etwa 35 bis 45 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmorgen (12.5.) gegen 10.30 Uhr in der Lindenhofstraße vor einer 23 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt.

Der Mann wird als 1,75 bis 1,85 Meter groß, dick, mit dunklen Haaren sowie dunklerer Haut beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunkelgrünen Hoodie und eine dunkle Jogginghose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

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