PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich vor Frau
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein etwa 35 bis 45 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmorgen (12.5.) gegen 10.30 Uhr in der Lindenhofstraße vor einer 23 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt.

Der Mann wird als 1,75 bis 1,85 Meter groß, dick, mit dunklen Haaren sowie dunklerer Haut beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunkelgrünen Hoodie und eine dunkle Jogginghose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 09:44

    POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug aufgebrochen / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Ein am Steubenplatz geparkter weißer Mercedes geriet zwischen Montagabend (11.5.) und Dienstagmorgen (12.5.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Im Anschluss durchwühlten sie das Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren