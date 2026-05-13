Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zwei Einbrecherinnen haben Wohnung im Visier

Raunheim (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.05.), gegen 15.40 Uhr, drangen zwei bislang noch unbekannte Täterinnen über die Eingangstür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstraße ein und entwendeten anschließend Schmuck und Münzen. Die beiden Täterinnen wurden von der heimkehrenden Bewohnerin bei der Flucht beobachtet. Eine von ihnen ist 20 bis 30 Jahre alt, hat blau-grüne, helle Augen und ist circa 1,60 Meter groß. Sie trug ein braunes Kopftuch, braune Jacke, schwarze Hose, hellgraue Schuhe und zudem eine Maske. Ihre Begleiterin kann nicht näher beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

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