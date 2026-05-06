Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumerfehn - Baumkrone abgesägt/Norden - Zaun beschädigt/ Südbrookmerland - Unfallflucht/Ihlow - Gegen Baum gefahren/Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet/Südbrookmerland - Traktor brannte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Berumerfehn - Baumkrone abgesägt

In Berumerfehn kam es zwischen Donnerstag und Sonntag zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter sägten die Krone eines Apfelbaumes ab. Der Baum steht auf einer Streuobstwiese am Radwanderweg zwischen der Kienholzstraße und dem Kiebitzweg. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590 zu melden.

Norden - Zaun vor Café beschädigt

Am Montag ist es in Norden zu einer Beschädigung eines Zaunes gekommen. Vor einem Café in der Nordlichtstraße wurde ein dortiger Zaun durch bislang unbekannte Verursacher beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob es sich um einen Unfallgeschehen oder um eine Sachbeschädigung handelt. Die Tat ereignete sich zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfallflucht

Am Montag flüchtete ein Unfallverursacher in Südbrookmerland. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Koppelweg gegen einen schwarzen Opel Corsa. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß an der hinteren rechten Seite und der Stoßstange beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04942 204200 zu melden.

Ihlow - Gegen Baum gefahren

In Ihlow ist am Dienstabend ein Autofahrer gegen einen Baum geprallt. Ein 40 Jahre alter Land Rover-Fahrer war gegen 22.40 Uhr auf der Westersander Straße in Richtung Westersander unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 2 kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Am Donnerstag kam es in Norden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades im Dörper Weg, vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür, einen schwarzen Seat. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Traktor brannte

In Südbrookmerland hat am Dienstag ein landwirtschaftliches Fahrzeug gebrannt. Ein 21 Jahre alter Traktor-Fahrer war gegen 12.30 Uhr auf der Straße Kirchwyk unterwegs, als er plötzlich Flammen in der Fahrerkabine bemerkte. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf das gesamte Fahrzeug aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der 21-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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