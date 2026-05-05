Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Diesel gestohlen

Wittmund - Unfallflucht

Friedeburg - Unfallverursacher gesucht

Schweindorf - Vorfahrt missachtet

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Diesel gestohlen

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Westerholt mehrere Liter Kraftstoff gestohlen. Die Täter zapften im Bonisweg insgesamt 150 Liter Diesel aus einer Industriebohrmaschine und einem Bagger. Die Tat ereignete sich von Donnerstag, 17 Uhr, bis Montag, 16 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Am Montag ist in Wittmund ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem rückwärtigen Bereich einer Drogerie in der Brückstraße gegen einen grauen VW. Der Pkw wurde an der Front beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen 9.15 Uhr und 10.30 Uhr. Die Polizei Wittmund bittet unter 04462 9110 um Zeugenhinweise.

Friedeburg - Unfallverursacher gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Montag in Friedeburg Zeugen. Der derzeit unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Fahrradträger war gegen 11.30 Uhr auf dem Mullberger Weg in Richtung Bentstreek unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mercedes-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden VW zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei Wittmund nimmt unter 04462 9110 Zeugenhinweise entgegen.

Schweindorf - Vorfahrt missachtet

In Schweindorf hat eine Autofahrerin am Montag einen Unfall verursacht. Eine 43 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 10.10 Uhr rückwärts von einem Grundstück auf die Esenser Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 29-jährigen VW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Seitenscheibe des VW zersplitterte und die 23 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt wurde.

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