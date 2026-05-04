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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Sachbeschädigungen auf Campingplatz
Südbrookmerland - Pedelec entwendet
Norden - Unfallflucht
Norderney - Wohnungsbrand

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Sachbeschädigungen auf Campingplatz

In Wiesmoor ist es in den vergangenen zwei Wochen zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Täter beschädigten auf dem Campingplatz am Ottermeer mehrere Vorzelte mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04944 914050 bei der Polizei in Wiesmoor zu melden.

Südbrookmerland - Pedelec entwendet

In der Nacht auf Freitag haben unbekannte Täter in Südbrookmerland ein E-Bike gestohlen. Die Täter entwendeten auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes im Koppelweg das verschlossene schwarze Rad der Marke KTM. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr und 0.30 Uhr. Täterhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

In Norden ist am Donnerstag ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Straße Addinggaster Weg gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Opel und beschädigte den Pkw im hinteren Bereich. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 16 Uhr und 21 Uhr. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Brandgeschehen

Norderney - Wohnungsbrand

Am Sonntagabend ist es auf Norderney zu einem Wohnungsbrand gekommen. Gegen 21 Uhr brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Lüttje Ledge ein Feuer aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Alle Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig evakuiert werden, sodass keine Personen verletzt wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf ungefähr 20 000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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