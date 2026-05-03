Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 03.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Briefkasten beschädigt und zugeschlagen

Am Samstagabend, gegen 21:40 Uhr, beschädigte ein 42-jähriger aus Aurich in der Wallstraße mehrere Briefkästen eines Mehrparteienhauses und wurde von einem 37-jährigen Anwohner zur Rede gestellt. Der 42-Jährige schlug dem Anwohner daraufhin mit der Faust ins Gesicht und es entstand eine kurze Schlägerei zwischen den Beiden. Nachdem sie sich getrennt hatten, begab sich der 42-Jährige in seine Wohnung. Dort öffnete er ein Fenster und warf eine Porzellanschüssel hinaus. Die Schüssel traf einen 52-jährigen, unbeteiligten Mann an der Schulter, der die beschädigten Briefkästen begutachtete. Die Polizei wurde hinzugerufen und nahm schließlich den 42-jährigen Mann in Gewahrsam. Alle drei Personen wurden leicht verletzt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pkw angefahren und geflüchtet

Am Samstag wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Jadestraße geparkter, dunkelgrauer Mercedes an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) zu melden.

Altkreis Norden

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallverursacher entfernte sich

Am Samstagmittag kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Herdetor in Esens zu einem Verkehrsunfall. Hier touchierte ein weißer Kastenwagen einen geparkten Opel Astra. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich bei der Polizei zu melden. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der eine Notiz am beschädigten Opel hinterlassen hat. Der Verfasser dieser Notiz sowie eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

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