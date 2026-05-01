Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 01.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätslage

Aurich - Nach Pöbeleien angegriffen

Am späten Donnerstagabend kam es gegen 23:45 Uhr am ZOB zunächst zu grundlosen Pöbeleien eines bislang noch unbekannten Mannes, die sich gegen einen 27-jährigen Auricher richteten. Im Zuge der Pöbeleien ergriff der Unbekannte den Kopf des Opfers und schlug diesen gegen eine Glasscheibe. Das Opfer wurde leicht verletzt und erstattete Strafanzeige. Der Unbekannte entfernte sich vom Ort. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) zu melden.

Verkehrslage

Wiesmoor - Auto schneidet Radfahrer und flüchtet

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Radfahrer den Ledaweg und wurde dabei von einem bislang unbekannten Pkw überholt. Beim Wiedereinscheren wurde der Radfahrer von dem Fahrzeug geschnitten, der Radfahrer wich nach rechts aus und kollidierte mit einem Bordstein. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Die Polizei Wiesmoor (Tel.: 04944-914050) leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bittet nun Zeugen um Hinweise.

Sonstiges

Im gesamten Kreisgebiet wurden am Donnerstagabend traditionell die Maibäume aufgestellt und es wurde überwiegend friedlich gefeiert. Die Polizei musste lediglich wegen diverser Ruhestörungen mehrfach ausrücken und die Verursacher ermahnen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Gegen 00:00 Uhr kam es in der Sielstraße, Ecke Am Markt, nach einem kurzen Streitgespräch zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug hierbei einem 29-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931-9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen:

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen:

Stedesdorf - Verletzter und Sachschaden nach Unfall

Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, kam es in Stedesdorf zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten und erheblichem Sachschaden. Ein 82-jähriger PKW-Führer wollte hinter einem Bahnübergang in Stedesdorf von der Hauptstraße nach links in die Esenser Straße (L10) einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 72-jährigen Pkw-Führer aus dem Landkreis Wittmund, der auf der L10 in Richtung Esens unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei der Wittmunder Pkw ins Schleudern geriet und zunächst rechtsseitig der Fahrbahn gegen ein Verkehrszeichen prallte. Anschließend kreuzte er die Fahrbahn wieder nach links, wo er mit einer Bushaltestelle kollidierte und kommt zum Stillstand kam. Der 72-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

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