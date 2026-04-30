Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Ladung verloren

Ihlow - Gegen Baum geprallt

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Großefehn - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Ladung verloren

Am Mittwoch kam es in Hinte zu einem Verkehrsunfall infolge unzureichender Ladungssicherung. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Skoda mit angehängtem, beladenem Anhänger auf der Cirkwehrumer Straße in Fahrtrichtung Cirkwehrum. Während der Fahrt löste sich aufgrund mangelhafter Sicherung ein Zaunelement vom Anhänger und wurde auf die Fahrbahn geweht. Dieses prallte gegen den nachfolgenden Toyota eines 68-jährigen Fahrers. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Ihlow - Gegen Baum geprallt

Ein Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 12.45 Uhr auf der Holzlooger Straße in Richtung Ekelser Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Mittwoch in Aurich geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf einem Hotel-Parkplatz im Hoheberger Weg gegen einen grauen VW Golf. Der VW wurde im vorderen Bereich beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 4.50 Uhr und 14 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Auffahrunfall

Am Mittwoch hat es in Großefehn einen Auffahrunfall gegeben. Ein 16-jähriger Moped-Fahrer war auf dem Postweg in Richtung Spetzerfehn unterwegs. Dabei übersah er, dass eine vorausfahrende 19-jährige Fahrerin eines Hyundai ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste, und fuhr auf dieses auf. Der 16-Jährige verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell