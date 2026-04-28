Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Westerholt - Auto zerkratzt
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Westerholt - Auto zerkratzt
Unbekannte haben am Wochenende in Westerholt einen Pkw beschädigt. Die Täter zerkratzten auf einem Parkplatz in der Dornumer Straße die Kofferraumklappe eines roten Renault. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 14 Uhr. Die Polizei nimmt unter 04975 756940 Zeugenhinweise entgegen.
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