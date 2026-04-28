POL-AUR: Westerholt - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in der Wallstraße das Fenster eines Gebäudes zerstört und die Eingangstür beschädigt. Im Inneren des derzeit ...

mehr