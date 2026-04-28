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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Auto zerkratzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Auto zerkratzt

Unbekannte haben am Wochenende in Westerholt einen Pkw beschädigt. Die Täter zerkratzten auf einem Parkplatz in der Dornumer Straße die Kofferraumklappe eines roten Renault. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 14 Uhr. Die Polizei nimmt unter 04975 756940 Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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