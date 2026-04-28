Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Aurich - Farbschmierereien an Gedenkstätte

Norden - Mit Fälschung unterwegs

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in der Wallstraße das Fenster eines Gebäudes zerstört und die Eingangstür beschädigt. Im Inneren des derzeit in Renovierung befindlichen Geschäftshauses wurde zudem eine Flüssigkeit verteilt, bei der es sich vermutlich um Buttersäure handelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum von Sonntag, 23.00 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 bei der Polizei in Aurich zu melden.

Aurich - Farbschmierereien an Gedenkstätte

Unbekannte haben eine Gedenkstätte auf dem Synagogenplatz am Hohen Wall in Aurich mit Farbe beschmiert. Die Täter beschädigten die Basaltsäulen, auf denen die Namen der Auricher Holocaustopfer eingraviert sind, mit weißer Sprühfarbe. Ein konkreter Tatzeitraum kann derzeit nicht benannt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Norden - Mit Fälschung unterwegs

Polizeibeamte haben am Montag einen Autofahrer in Norden angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle in der Bahnhofstraße stellten die Polizisten fest, dass der Führerschein des 45 Jahre alten Fahrers gefälscht war. Eine Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Die Fahrt war für den 45-Jährigen beendet. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Montag in Aurich geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Altenwohnzentrums in der Popenser Straße gegen einen schwarzen Dacia. Der Dacia wurde durch den Zusammenstoß an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

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