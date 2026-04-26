Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 26.04.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zwei Tatverdächtige flüchten nach Körperverletzung am Busbahnhof

In der Nacht zu Sonntag kam es am Busbahnhof in Aurich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 19‑jähriger Mann angegriffen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 19-Jährige gegen 00:24 Uhr die Toilette eines Kiosks am Busbahnhof. Unmittelbar nachdem er die sanitären Anlagen verlassen hatte, wurde er von einem der beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen festgehalten. Der zweite Täter nutzte die Situation und schlug mehrfach auf den Mann ein. Dem 19-Jährigen gelang es, sich loszureißen und zu flüchten. Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich ebenfalls vom Tatort und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland- Trunkenheitsfahrt endet mit Führerscheinbeschlagnahme

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei auf der Neuen Straße in Südbrookmerland einen 56-jährigen Fahrzeugführer eines Mitsubishi, nachdem zuvor ein Zeugenhinweis bei der Polizei einging. Der Fahrer des Mitsubishi stand im Verdacht, seinen Pkw alkoholisiert im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Eine Streifenbesatzung konnte das beschriebene Fahrzeug kurze Zeit später feststellen und anhalten. Während der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Aurich - Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Am Samstagabend kam es auf der Ardorfer Straße in Aurich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem entgegenkommenden Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer gegen 17:20 Uhr die Ardorfer Straße in Richtung Spekendorf. Aufgrund von Unachtsamkeit geriet er in den Gegenverkehr und touchierte dort den entgegenkommenden VW Polo einer 59‑Jährigen. Infolge der Kollision verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Der Mann erlitt in dessen Folge leichte Verletzungen, während die Pkw‑Fahrerin unverletzt blieb. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Norden - Vom Unfallort geflüchtet

Die Polizei sucht einen ca. 15-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der am Freitag gegen 22:30 Uhr im Hollweg einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der unbekannte Jugendliche fuhr mit seinem E-Scooter gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten. Der Verursacher soll sich mit zwei weiteren Jugendlichen vor Ort befunden haben. Einer von ihnen fuhr auf einem Fahrrad und einer soll ein weißes Oberteil getragen haben. Alle Personen sollen ca. 15 Jahre alt gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

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