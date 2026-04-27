Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Einladung zum Pressegespräch in Norden: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Altkreis Norden

Norden (ots)

Pressegespräch zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Altkreis Norden

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Polizeikommissariat Norden stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Altkreis Norden im Rahmen eines Pressegesprächs

am Donnerstag, 30. April 2026, um 09:00 Uhr,

im Dienstgebäude des PK Norden (Am Markt 10) vor.

Vertreterinnen und Vertreter von Redaktionen sind hierzu herzlich eingeladen.

Es wird um vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 29. April 2026, 12:00 Uhr, per E-Mail an pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de gebeten.

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