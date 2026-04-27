Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Einladung zum Pressegespräch in Norden: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Altkreis Norden
Norden (ots)
Pressegespräch zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Altkreis Norden
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Polizeikommissariat Norden stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Altkreis Norden im Rahmen eines Pressegesprächs
am Donnerstag, 30. April 2026, um 09:00 Uhr,
im Dienstgebäude des PK Norden (Am Markt 10) vor.
Vertreterinnen und Vertreter von Redaktionen sind hierzu herzlich eingeladen.
Es wird um vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 29. April 2026, 12:00 Uhr, per E-Mail an pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de gebeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell