Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mähroboter gestohlen

Norderney - Fahrrad-Akku entwendet

Aurich - Unfallflucht

Südbrookmerland - Moped-Fahrer gesucht

Südbrookmerland - Straßenverkehrsgefährdung

Dornum - Brand

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mähroboter gestohlen

Unbekannte haben in Aurich einen Mähroboter gestohlen. Die Täter entwendeten das Gerät in der Nacht auf Mittwoch aus einem Garten im Mörkeweg. Täterhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norderney - Fahrrad-Akku entwendet

Auf Norderney ist in der Nacht auf Mittwoch der Akku eines E-Bikes gestohlen worden. Die unbekannten Täter beschädigten in der Gartenstraße die Haltering des Akkus und entwendeten das Gerät im Anschluss. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04932 92980 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Mittwoch in Aurich geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Osterstraße gegen die Front eines grauen Seat. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen 7 Uhr und 13 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

Südbrookmerland - Moped-Fahrer gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Südbrookmerland sucht die Polizei den Fahrer eines Mopeds. Nach bisherigen Erkenntnissen war der bislang unbekannte Fahrer gegen 14.10 Uhr auf der Neuen Straße in Fahrtrichtung Victorbur unterwegs. In Höhe der Hausnummer 82 übersah er einen verkehrsbedingt wartenden Fahrer eines VW und fuhr auf dessen Fahrzeug auf. Anschließend entfernte sich der Mopedfahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne einen Austausch der Personalien zu ermöglichen. Der Unbekannte soll dunkel gekleidet gewesen sein und wird nach ersten Zeugenaussagen auf etwa 16 bis 20 Jahre geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Mopedfahrer geben können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Südbrookmerland - Straßenverkehrsgefährdung

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Freitag in Südbrookmerland sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 6.15 Uhr mit einem schwarzen Pkw auf der Tom-Brook-Straße in Fahrtrichtung Moordorf. Der Fahrer überholte dabei ein vorausfahrendes Auto in rücksichtsloser Weise, sodass eine entgegenkommende Mitsubishi-Fahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann setzte seine Fahrt in Richtung Moordorf fort. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Zeugenhinweise.

Brandgeschehen

Dornum - Brand

In Dornum hat es am Donnerstag gebrannt. Ein 74 Jahre alter Mann wollte mit einem Gasbrenner das Unkraut auf seinem Grundstück entfernen. Dabei geriet sowohl eine Hecke, ein Strandkorb und die Terrassenüberdachung in Brand. Das Feuer konnte durch den Bewohner selbst gelöscht werden, die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand.

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