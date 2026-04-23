PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Raub auf Tankstelle/ Aurich - Diebstahl einer Geldbörse

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Raub

In einer Tankstelle in Aurich kam es am späten Mittwochabend zu einem Raub. Gegen 22:30 Uhr betraten vier mit Halstüchern und Schals vermummte Personen den Verkaufsraum einer Tankstelle. Unter Vorhalt eines Werkzeuges forderten sie von dem 31-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter über das rückwärtige Tankstellengelände in Richtung der Straße Am Bahndamm. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine dreistellige Summe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

Aurich - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwochvormittag kam es in der Fußgängerzone in Aurich zu einem Geldbörsendiebstahl. Gegen 09:30 Uhr saß die 25-jährige Geschädigte auf einer Sitzbank in der Fußgängerzone, als eine junge, männliche Person die neben ihr liegende Geldbörse ergriff und durch eine kleine Lohne in Richtung Georgswall davonlief. Der Täter soll eine schwarze Jacke getragen und blonde, lockige Haare haben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 13:37

    POL-AUR: Aurich - Fahren unter Drogeneinfluss/ Aurich - Kind bei Unfall verletzt

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Verkehrsgeschehen Ihlow - Fahren unter Drogeneinfluss Am Mittwochmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 53-jährigen Fahrzeugführer in Ihlow. Der Mann befuhr mit einem Pkw die Straße Alte Wieke, als die Beamten ihn kontrollierten. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 14:08

    POL-AUR: Aurich - Mann wurde angegriffen / Aurich - Unfallflucht

    Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Mann wurde angegriffen Ein Mann ist in der Nacht zu Mittwoch in der Auricher Innenstadt angegriffen worden. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich ein 34-Jähriger gegen Mitternacht am Busbahnhof auf, als er von drei männlichen Personen angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf sollen die Männer den 34-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren