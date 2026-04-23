Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Raub auf Tankstelle/ Aurich - Diebstahl einer Geldbörse

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Raub

In einer Tankstelle in Aurich kam es am späten Mittwochabend zu einem Raub. Gegen 22:30 Uhr betraten vier mit Halstüchern und Schals vermummte Personen den Verkaufsraum einer Tankstelle. Unter Vorhalt eines Werkzeuges forderten sie von dem 31-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter über das rückwärtige Tankstellengelände in Richtung der Straße Am Bahndamm. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine dreistellige Summe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

Aurich - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwochvormittag kam es in der Fußgängerzone in Aurich zu einem Geldbörsendiebstahl. Gegen 09:30 Uhr saß die 25-jährige Geschädigte auf einer Sitzbank in der Fußgängerzone, als eine junge, männliche Person die neben ihr liegende Geldbörse ergriff und durch eine kleine Lohne in Richtung Georgswall davonlief. Der Täter soll eine schwarze Jacke getragen und blonde, lockige Haare haben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

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