POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsstreit eskaliert

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Dienstag um kurz nach 10:30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, der in Straftaten mündete. Ein 60-Jähriger rangierte im Akazienweg mit seinem Ford Transit in einer Parklücke. Beim Zurücksetzen stieß er mit seinem Fahrzeug gegen den Ford eines Postunternehmens, der an der Parklücke vorbeifuhr. Bei dem Unfall zog sich dessen 37-jähriger Fahrer leichte Verletzungen zu. Beide Fahrer stiegen aus ihren Fahrzeugen, um den Schaden zu begutachten. Als der 37-Jährige die Polizei für eine Aufnahme des Unfalls verständigte, kam es zu einer Diskussion zwischen den beiden Männern. Im Verlauf des Disputs wurde der 60-Jährige zunehmend ausfällig und beleidigte den jüngeren Mann. Anschließend stieg der 60-Jährige wieder in sein Fahrzeug und fuhr erneut gegen das Fahrzeug der Post. Ob dies absichtlich passierte, ist bis dato unbekannt. Danach fuhr er davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun unter anderem wegen Unfallflucht gegen den 60-jährigen Mann.

