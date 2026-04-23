Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahren unter Drogeneinfluss/ Aurich - Kind bei Unfall verletzt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwochmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 53-jährigen Fahrzeugführer in Ihlow. Der Mann befuhr mit einem Pkw die Straße Alte Wieke, als die Beamten ihn kontrollierten. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC; es folgte eine Blutentnahme. Zudem stellte sich heraus, dass für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz bestand, woraufhin die Beamten die Kfz-Kennzeichen sicherstellten. Es wurden entsprechende Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Pewsum - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

In Pewsum kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Kind leicht verletzte. Nach ersten Erkenntnissen querte ein 9-Jähriger um 13:20 Uhr mit seinem Fahrrad die Fahrbahn auf Höhe der Fußgängerampel in der Jannes-Ohling-Straße bei Rotlicht. Eine 56-jährige Transporterfahrerin, welche die Jannes-Ohling-Straße ortsauswärts befuhr, konnte trotz durchgeführter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 9-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

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