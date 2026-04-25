Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 25.04.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Kennzeichen vom Pkw abgerissen

In Großefehn haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag, zwischen Mitternacht und 02:00 Uhr, gewaltsam das hintere Kennzeichen eines VW demontiert, welcher zu dem genannten Tatzeitpunkt in der Dorfstraße in Bagband abgestellt war. Infolge der Tathandlung entstand ein Sachschaden an dem Kraftfahrzeug. Das amtliche Kennzeichen mit Wittmunder Städtekennung wurde durch die Unbekannten vor Ort zurückgelassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht und ohne Fahrerlabunis einen Pkw geführt

Beamte der Polizei Aurich haben am Freitagabend einen 25-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich im Rahmen der Verkehrskontrolle auf der Recha-Freier-Straße in Aurich deutliche Anzeichen für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des 25-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Rauschmittel. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es wurde ein entsprechendes Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aurich - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Am Freitagabend kam es an der Einmündung der Straße Am Hilgenholt zur Oldersumer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer nicht unerhebliche Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 36‑jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes von der Straße Am Hilgenholt nach links auf die Oldersumer Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 22‑jährige Fahrerin eines Mini Coopers. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Einer der beteiligten Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Aurich - Nach Schadensverursachung geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Freitag, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, auf einem Parkplatz einer Krankenkasse in der Fockenbollwerkstraße in Aurich. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte mutmaßlich beim Ein-/Ausparken die hintere Stoßstange eines auf dem Parkplatz abgestellten, blauen VW Caddy und verursachte dabei einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Brandgeschehen

Aurich - Brand einer Gartenlaube in einer Schrebergartenkolonie

Am heutigen Samstagmorgen kam es in einer Kleingartenkolonie am Husteder Weg in Aurich zu einem Brand einer Gartenlaube. Gegen 06:55 Uhr meldete ein Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einer Parzelle. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Parzellen sowie ein vollständiges Niederbrennen verhindern und den Brand schließlich löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Laube brannte im Innenraum vollständig aus und wurde erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Großheide - Alkoholisierter 20-Jähriger verunfallt und verletzt sich schwer

In Großheide verunfallte ein 20-jähriger Pkw-Führer beim Passieren eines Kurvenverlaufs auf dem Thünerweg. Der Fahrzeugführer kam gegen 03:20 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem VW Jetta gegen einen Baum. In der Folge verletzte sich der 20-Jährige schwer. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Heranwachsende wurde mittels eines Rettungstransportwagens in ein Krankenhaus eingeliefert.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell