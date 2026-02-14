Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Nelkensamstagszüge in Moers und Alpen verlaufen ohne besondere Zwischenfälle

Moers/Alpen (ots)

Am Samstag veranstaltete der Kulturausschuss Grafschafter Karneval e. V. den traditionellen Nelkensamstagszug in Moers. Bei frostigen Temperaturen und trockenen Wetter trafen sich ca. 30.000 Menschen entlang der Zugstrecke, um die Mottowagen, Fuß- und Musikgruppen auf ihrem Weg von Homberg nach Moers mit einem "Helau!" zu begrüßen. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz, um die Veranstaltung zu schützen und zu begleiten, sowie einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz. Sie musste dennoch fünf Personen in Gewahrsam nehmen, sprach einige Platzverweise aus und leitete vier Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzungs-, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte sowie Beleidigungsdelikten ein. Der diesjährige Nelkensamstagszug in Alpen-Menzelen wurde von 2800 Menschen besucht. Er verlief überwiegend ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Dennoch mussten zwei Personen in Gewahrsam genommen und vier Strafverfahren eingeleitet werden. Zudem wurden mehreren Personen Platzverweise erteilt. Die Zahlen sind als vorläufig zu betrachten, da sie sich durch nachträgliche Anzeigenerstattungen noch verändern können. Einsatzleiter, Wolfang Tühl, bedankt sich bei allen Beteiligten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. "Unser seit Jahren bewährtes Konzept hat auch dieses Mal erfolgreich gegriffen!", so der Polizeidirektor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell