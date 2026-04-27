Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Großefehn - Unfallflucht

Norden - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Holtgast - Geflüchtet

Landkreis Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Polizeibeamten haben in der Nacht zu Montag einen Autofahrer in Aurich kontrolliert. Während der Kontrolle auf der Leerer Landstraße stellten die Polizisten fest, dass der 27 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test verlief positiv auf Kokain. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Großefehn - Unfallflucht

Am Sonntag hat es eine Unfallflucht in Großefehn gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß im Ortsteil Ulbargen, auf einem Parkplatz in der Holderstraße, gegen einen schwarzen Ford Focus und beschädigte den Pkw im hinteren Bereich. Der Unfall ereignete sich zwischen 9.55 Uhr und 18.40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Besucher oder Aussteller einer dort stattfindenden Messe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

In Norden sind am Sonntag zwei Autos kollidiert. Ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 18.20 Uhr auf der Straße An der Welle in Richtung Mackeriege unterwegs. An der Kreuzung zur Knypausenstraße missachtete er eine von links kommende 29-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 20 Jahre alte Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Sonntag nach einem Parkplatzunfall geflüchtet. Ein unbekannter Pkw-Fahrer stieß auf einem Parkplatz in der Straße Kleine Neustraße gegen die rechte hintere Fahrzeugseite eines grauen Toyota. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16.15 Uhr und 21.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 an die Polizei Norden zu wenden.

Holtgast - Gegen Telefonmast gefahren und geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist in der letzten Woche in Holtgast geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer war auf der Utgaster Straße in Richtung Holtgast unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Mimsteder Straße kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unbekannte unerlaubt. Der genaue Unfallzeitpunkt kann nicht eingegrenzt werden, er liegt jedoch innerhalb der vergangenen sieben Tage. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell