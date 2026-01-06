POL-PPRP: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Seit Samstag, 03.01.2026, wird ein in Frankenthal wohnender 42-Jähriger vermisst. Dieser wurde am Vorabend, gegen 23:30 Uhr zuletzt gesehen. Seitdem ist sein genauer Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt jedoch Hinweise, dass er sich am Rheinufer in Ludwigshafen aufgehalten haben könnte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 42-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen ...

