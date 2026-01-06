PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (5.1.2026), beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, zwischen 15:24 Uhr und 15:29 Uhr, einen in der Mundenheimer Straße (Ecke Drachenfelsstraße) parkenden schwarzen Mercedes-Benz an der linken Heckseite. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

