Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch

Hage - Pkw beschädigt

Aurich - Zeugen gesucht

Hage - Weiterfahrt untersagt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch

In Aurich ist es zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich im Middelburger Weg gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Vereinshaus. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Hage - Pkw beschädigt

Am Wochenende ist in Hage ein Auto beschädigt worden. Unbekannte Täter zerkratzten in der Straße Hooge Lücht den Lack eines grauen Audi. Die Sachbeschädigung geschah zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in Aurich sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter zerstörten in der Straße Hammerkeweg das Fenster eines Bürogebäudes und entwendeten ein elektronisches Gerät von der Fensterbank. Die Tat ereignete sich zwischen letzten Dienstag, 19 Uhr, und letzten Mittwoch, 7 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hage - Weiterfahrt untersagt

Polizeibeamte haben am Dienstag in Hage eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hielten gegen 19.40 Uhr eine 25 Jahre alte Autofahrerin in der Blandorfer Straße an und kontrollierten sie. Es stelle sich heraus, dass sie keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem stand sie unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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