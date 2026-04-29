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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Ein 75 Jahre alter Mann aus Esens ist am Montag Opfer von Betrügern geworden. Der Senior erhielt auf seinem Computer-Bildschirm plötzlich eine Sperr-Meldung und wurde aufgefordert, mit dem Microsoft-Support Kontakt aufzunehmen. Er rief dafür die auf dem Bildschirm angezeigte Rufnummer an. Durch geschickte Gesprächsführung erlangten die Betrüger an mehrere TAN-Nummern des Mannes und konnten eine Summe im dreistelligen Euro-Bereich von seinem Konto abbuchen. Als der Mann den Betrug erkannte, war das Geld bereits verloren. Er erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

   Tipps der Polizei:
   - Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert 
     Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter 
     bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie 
     einfach den Hörer auf.
   - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder 
     Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. 
     PayPal) heraus.
   - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren
     Rechner beispielsweise mit der Installation einer 
     Fernwartungssoftware.
   Wenn Sie Opfer wurden:
   - Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn 
     runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner 
     unverzüglich betroffene Passwörter.
   - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm
     auf Ihrem Rechner löschen.
   - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, 
     deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.
   - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits 
     getätigte Zahlungen zurückholen können.
   - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.
   - Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: 
  www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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