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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zusammenstoß

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zusammenstoß

In Wittmund sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Eine 20 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Auricher Straße unterwegs. Beim Abbiegen auf ein Firmengelände übersah sie eine entgegenkommende 50-jährige Citroen-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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