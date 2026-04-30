Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zusammenstoß

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zusammenstoß

In Wittmund sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Eine 20 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Auricher Straße unterwegs. Beim Abbiegen auf ein Firmengelände übersah sie eine entgegenkommende 50-jährige Citroen-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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