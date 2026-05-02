Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 02.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Taxifahrt nicht bezahlt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:15 Uhr, bestellte ein 31-jähriger Auricher ein Taxi und ließ sich damit zu einer Lokalität an der Kirchdorfer Straße befördern. Dort flüchtete der Mann aus dem Taxi, ohne die Rechnung zu bezahlen. Allerdings ließ der Beschuldigte seine EC-Karte im Taxi zurück. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verfolgungsfahrt / ohne Fahrerlaubnis gefahren

Am Donnerstagabend kam es in Südbrookmerland zu einer Verfolgungsfahrt. Gegen 22:30 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte im Rüskeweg einen Roller zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung und auf mehrfacher Ansprache stoppte der Beschuldigte sein Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass der 16- jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Der Jugendliche wurde an seine erziehungsberechtigten Eltern übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Unter dem Einfluss von Alkohol gefahren

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen eine Autofahrerin an der Leerer Landstraße angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle, gegen 00:10 Uhr, stellte sich heraus, dass die 67 Jahre alte Frau nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Kontrolle ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem wies das Auto an mehreren Stellen Beschädigungen auf. Der Autofahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde eingezogen.

Großefehn - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Baum

Ein Unfallverursacher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Großefehn geflüchtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer gegen 01:00 Uhr die Straße "Langer Weg", ehe er in einer Kurve von Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle und ließ seinen PKW im Nahbereich beschädigt zurück. Die Polizei Aurich bittet unter 04941 606215 um Hinweise zum Sachverhalt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Schlägerei in Gaststätte

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr in einer Gaststätte in Marienhafe zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen vier männlichen Gästen. Im Verlauf der Streitigkeiten kam es dann zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug einer der Beschuldigten einer anderen Person mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Beschuldigter schlug einem der Männer mit einem Glas gegen den Kopf. Zwei Personen wurden leicht verletzt und in der Folge aus der Gaststätte verwiesen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Motorradunfall mit schwer verletzter Person

Am gestrigen Maifeiertag, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 36-jährige mit ihrem Motorrad den Königsweg aus Greetsiel kommend in Richtung Norden. In einer Rechtskurve kam sie nach ersten Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und verunfallte mit ihrem Krad. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Osteel - Schwerer Verkehrsunfall

Ebenfalls zu einem Verkehrsunfall kam es gegen 17:30 Uhr auf der Brookmerlander Straße in Osteel. Dort beabsichtige ein 74-jähriger mit seinem Pkw vom Adeweg aus auf die Brookmerlander Straße in Fahrtrichtung Norden einzufahren und übersah dabei eine 33-jährige Motorradfahrerin, die in Fahrtrichtung Georgsheil unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Kradfahrerin wurde schwer verletzt.

Dornum - Schwerer Verkehrsunfall

Am Maifeiertag, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Moormerland mit ihrem Fahrrad die Schatthauser Straße in Dornum. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah sie nach ersten Ermittlungen einen dort fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die Fahrradfahrerin wurde in Folge des Unfalls schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Sonstiges:

Pewsum - Brand einer Gartenhütte

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Brand in der Jannes-Ohling-Straße in Pewsum. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort eine Gartenhütte in Brand, die vollständig ausbrannte. Durch das Feuer wurden ebenfalls mehrere Bäume und eine Hecke beschädigt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und die Ermittlungen zur Brandursache durch die Polizei aufgenommen.

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse. -

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