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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfall

Im Ortsteil Bentstreek ist ein Leichtkraftradfahrer am Sonntag verunfallt. Der 16-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Bentstreeker Straße unterwegs, ehe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen ein Geländer prallte. Der Jugendliche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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