Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Unfall
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Friedeburg - Unfall
Im Ortsteil Bentstreek ist ein Leichtkraftradfahrer am Sonntag verunfallt. Der 16-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Bentstreeker Straße unterwegs, ehe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen ein Geländer prallte. Der Jugendliche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
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