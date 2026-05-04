POL-AUR: Friedeburg - Unfall

Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Taxifahrt nicht bezahlt Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:15 Uhr, bestellte ein 31-jähriger Auricher ein Taxi und ließ sich damit zu einer Lokalität an der Kirchdorfer Straße befördern. Dort flüchtete der Mann aus dem Taxi, ohne die Rechnung zu bezahlen. Allerdings ließ der Beschuldigte ...

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