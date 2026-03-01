PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mülleimerbrände

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.02.2026 gegen 05:45 Uhr meldete eine Zeugin mehrere Mülleimerbrände in der Martin-Luther-Straße. Die aufmerksame Zeugin konnte zwei junge Männer bei der Tat beobachten und eine gute Personenbeschreibung abgeben, sodass es den Streifen im Rahmen der Fahndung gelang einen der Männer zu stellen. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Tatverdächtigen den Inhalt von zwei Mülleimern in Brand steckten, wodurch diese beschädigt wurden. Die Brände konnten durch die Streifen gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Sebastian Katzenberger

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

